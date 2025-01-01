Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 35: Best Of DELTA # 2
48 Min.Ab 12
Eine alkoholabhängige Mutter will ihr Kind, das bei Pflegeeltern aufwächst, zu sich zurückholen. Sie greift die Pflegemutter mit Pfefferspray an und verletzt diese schwer. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd auf der Straße und einem Showdown im Krankenhaus. - Im Lager eines Logistikunternehmens wird ein Mann durch die Unachtsamkeit seines Kollegen unter mehreren Euro-Paletten eingeklemmt. Wenn das DELTA-Team nicht schnell handelt, muss er um die Funktion seiner Beine bangen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1