Auf Streife - Die Spezialisten

Kein Entkommen

SAT.1Staffel 5Folge 10
Folge 10: Kein Entkommen

44 Min.Ab 12

Im Inneren eines Luftschutzbunkers ist ein als Abenteuer geplanter Familienausflug schrecklich schiefgegangen: Einer der Eingesperrten brach nach einem Stromschlag bewusstlos zusammen. - In der Notaufnahme übergibt das Rettungsteam einen Mann, der auf ungeklärte Weise vom Dach seiner Garage gestürzt ist. Der Patient ist kostümiert wie ein Superheld. - Team Delta steht vor einem Rätsel, als eine Patientin hustend und röchelnd in ihrem Garten gefunden wird.

SAT.1
