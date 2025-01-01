Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 20: Eile lieber mit Weile
44 Min.Ab 12
Notruf aus einem Industriedenkmal-Park: Irgendwo auf dem riesigen Gelände soll eine Seniorin kollabiert sein. Nach einer schwierigen Suche fangen die Probleme jedoch erst richtig an: Die Frau ist auf der Suche nach ihrem verschwundenen Enkel an einem extrem unwegsamen Ort zusammengebrochen. Dann wird es dunkel ... - In der Notaufnahme wird ein Mann behandelt, der sich nach einer plötzlich Sehstörung tief mit einer Säge in Unterarm und Sehnen geschnitten hat.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1