Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 11: Der Liebe und dem Feuer
43 Min.Ab 12
Bei einem Brand gerät ein junger Mann in Lebensgefahr. Seine Freundin ist fassungslos. Steckt wirklich eine Beziehungstat hinter diesem schrecklichen Vorfall? - Ein Jugendlicher wird mit schweren Verletzungen in die Klinik eingeliefert. Doch nicht nur seine Verletzungen stellen den Arzt vor ein Rätsel, denn der Patient birgt ein gefährliches Geheimnis? - Ein Mitarbeiter eines Erotik-Shops bricht zusammen. Ist etwa seine Vergangenheit für seinen kritischen Zustand verantwortlich?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1