Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Liebe und dem Feuer

SAT.1Staffel 5Folge 11
Der Liebe und dem Feuer

Der Liebe und dem FeuerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 11: Der Liebe und dem Feuer

43 Min.Ab 12

Bei einem Brand gerät ein junger Mann in Lebensgefahr. Seine Freundin ist fassungslos. Steckt wirklich eine Beziehungstat hinter diesem schrecklichen Vorfall? - Ein Jugendlicher wird mit schweren Verletzungen in die Klinik eingeliefert. Doch nicht nur seine Verletzungen stellen den Arzt vor ein Rätsel, denn der Patient birgt ein gefährliches Geheimnis? - Ein Mitarbeiter eines Erotik-Shops bricht zusammen. Ist etwa seine Vergangenheit für seinen kritischen Zustand verantwortlich?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen