Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 9: Into the Wild
44 Min.Ab 12
Als ihre Söhne nicht von ihrem Campingausflug in die Wildnis zurückkehren, schlägt eine besorgte Mutter Alarm. Zu Recht, wie sich herausstellt: Denn nicht nur die jungen Männer, sondern auch ihre erfahrere Führerin sind in große Not geraten. - Ein junger Mann wird von seiner Mutter nach einem Fahrradsturz ins Krankenhaus gebracht. Wie konnte es zu dem Unfall kommen? Der Arzt hat einen schwerwiegenden Verdacht!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1