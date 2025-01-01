Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 17: Scharfe Frise
44 Min.Ab 12
Ein Friseurbesuch endet in einer Katastrophe: Bei einem spektakulären Show-Frisieren mit Säbeln wird ein Kunde schwer verletzt! - Die unerklärliche Magen-Darm-Erkrankung einer 16-Jährigen sorgt für Aufregung. Als eine weitere Erkrankte mit ähnlichen Symptomen auftaucht, stellt sich die Frage, ob man es mit einer gefährlichen Epidemie zu tun hat, was zum Großalarm in der Notaufnahme führt. - Ein mysteriöser Verkehrsunfall gibt den Spezialisten Rätsel auf.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1