Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 5: Die Sturzgeburt
44 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Heikle Bergrettung: Eine Hochschwangere ist bei einem Bergspaziergang abgestürzt und kann nicht geborgen werden, weil die Presswehen eingesetzt haben. - Drama nach dem Barbecue: Der Onkel einer Patientin bricht plötzlich im Krankenhaus zusammen und erleidet einen anaphylaktischen Schock.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1