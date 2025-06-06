Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 5vom 06.06.2025
Folge 5: Die Sturzgeburt

44 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12

Heikle Bergrettung: Eine Hochschwangere ist bei einem Bergspaziergang abgestürzt und kann nicht geborgen werden, weil die Presswehen eingesetzt haben. - Drama nach dem Barbecue: Der Onkel einer Patientin bricht plötzlich im Krankenhaus zusammen und erleidet einen anaphylaktischen Schock.

