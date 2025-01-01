Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 104
44 Min.Ab 12

Ein Familienvater kommt mit einer harmlosen Schnittwunde in die Notaufnahme, die er sich bei der Reparatur der Waschmaschine zugezogen hat. Als klar wird, dass der Verwundete wohl auch einen Stromschlag erlitten hat, nimmt der Fall eine dramatische Wendung. - Heftige Vorwürfe des Zolles gegen eine schwangere Frau: Sie soll nicht nur Drogen eingenommen, sondern auch über die Grenze geschmuggelt haben. Als sie zusammenbricht, machen die Zöllner eine unglaubliche Entdeckung?

SAT.1
