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Auf Streife - Die Spezialisten

Ja ich will!

SAT.1Staffel 5Folge 111vom 28.10.2024
Ja ich will!

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Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 111: Ja ich will!

44 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem Unfall gerufen, bei dem der Vater eines Bräutigams kurz vor der Hochzeit von einer Stretchlimousine angefahren wurde. Der Unfallfahrer ist nicht ansprechbar und von der Braut, die ebenfalls im Auto sitzen müsste, fehlt jede Spur! Der Verdacht liegt nahe, dass sie verletzt wurde und dringend Hilfe benötigt. - Die Spezialisten bekommen es mit einem ungewöhnlichen Patienten zu tun: einem Pyrotechniker, der über starke Augenschmerzen klagt.

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