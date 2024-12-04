Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 113: Umweg über Balkonien
44 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Entschlossen seilt sich ein Mann vom Balkon zur Nachbarwohnung ab, weil unten seit Stunden ein Baby schreit und niemand aufmacht. Was so einfach aussieht, entpuppt sich als lebensgefährliche Kletterpartie. - Nach einem scheinbar harmlosen Verkehrsunfall wird eine junge Frau in die Notaufnahme gebracht. Als sie plötzlich unter heftigen Symptomen leidet, stehen die Spezialisten vor einem Rätsel.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1