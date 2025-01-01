Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 5Folge 115
44 Min.Ab 12

Auf einem Sportplatz steckt ein Mädchen in einem Basketballkorb fest. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen bei der Rettung erfinderisch werden. - Nach einem Beinbruch beim Baden läuft einem 6-jährigen Patienten auf einmal Ausfluss aus dem Ohr. Als sein Vater ihn besuchen will, bricht der 32-Jährige plötzlich zusammen. - Bei einem Date bricht eine Frau mit Schwindel zusammen. Alles deutet auf eine allergische Reaktion hin.

