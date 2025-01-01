Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 117: Tanz auf dem Vulkan
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten erwartet eine ungewöhnliche Suchaktion im Lavakeller des Deutschen Vulkanmuseums. Dort sind zwei Personen verschwunden und benötigen dringend Hilfe. - Die Spezialisten werden mit einem ganz besonderen Fall konfrontiert. Ein 16-jähriges Mädchen offenbart dem Klinikpersonal, dass es eigentlich als Junge leben will. - Während der Routinekontrolle eines Wohnwagenanhängers stoßen die Beamten der Autobahnpolizei auf verdächtige Spuren ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
