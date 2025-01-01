Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 5Folge 122
Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 122: Visum in die Tiefe

44 Min.Ab 12

Betreten des Betriebsgeländes verboten! Das hat Gregor nicht so ernst genommen, als er seinen Überseecontainer im Hafen sucht. - Beim Kindergeburtstag ihrer Tochter erhebt sich die verkleidete Mutter nicht. Da muss der Notarzt gerufen werden, und der macht eine sehr schmerzhafte Entdeckung. - Nach einem schweren Motorradunfall werden der Unfallfahrer und ein Schulkind zu dringenden Notfällen.

