Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 122: Visum in die Tiefe
44 Min.Ab 12
Betreten des Betriebsgeländes verboten! Das hat Gregor nicht so ernst genommen, als er seinen Überseecontainer im Hafen sucht. - Beim Kindergeburtstag ihrer Tochter erhebt sich die verkleidete Mutter nicht. Da muss der Notarzt gerufen werden, und der macht eine sehr schmerzhafte Entdeckung. - Nach einem schweren Motorradunfall werden der Unfallfahrer und ein Schulkind zu dringenden Notfällen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1