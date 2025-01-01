Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 123: Emily auf Wanderschaft
44 Min.Ab 12
Kurioser Rettungseinsatz: Ein Team von Sanitätern gabelt auf der Straße ein herumirrendes Mädchen auf. Die Kleine berichtet aufgelöst, dass ihr Opa nicht mehr aufwachen will. Schnell machen sich die Helfer auf den Weg. - Eine übergewichtige Frau kommt nach einem Sportunfall in die Klinik. Sie will unbedingt abnehmen, um endlich schwanger zu werden. Ihr Mann macht sich deswegen schon große Sorgen. Doch als die Patientin eingehend untersucht werden soll, lehnt sie das vehement ab.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1