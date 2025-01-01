Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 125
Folge 125: Falsches Spiel

44 Min.Ab 12

Ein Jugendlicher, der aggressiv wird und ohne Anlass randaliert, fordert alles von den Spezialisten. - Eine Frau wird mit schwerem Husten und Kopfschmerzen in die Notaufnahme der Klinik am Südring gebracht. Wenig später bricht sie zusammen und die Ärzte haben keine andere Wahl, als sie vor eine schwierige Entscheidung zu stellen. - Als der Zoll bei einer jungen Azubine 60.000 Euro im Unterboden ihres Dienstwagens findet, muss diese beweisen, dass sie damit nichts zu tun hat.

