Auf Streife - Die Spezialisten

Opi hat die Lampe nicht mehr an

SAT.1Staffel 5Folge 126
Folge 126: Opi hat die Lampe nicht mehr an

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten entdecken am Straßenrand ein einsames kleines Mädchen - es scheint nur leicht verletzt, kann aber kaum sprechen. - Vor der Klinik am Südring wird ein junger Auszubildender bei der Arbeit unter einem Müllcontainer begraben. - Ein Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Auto wird zu einem Alptraum für alle Beteiligten, denn nichts scheint sich so zugetragen zu haben, wie zunächst angenommen!

