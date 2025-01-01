Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Großer Fall für kleines Geld

SAT.1Staffel 5Folge 127
Großer Fall für kleines Geld

Großer Fall für kleines GeldJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 127: Großer Fall für kleines Geld

44 Min.Ab 12

Auf der Rückfahrt von einem Einsatz machen zwei Sanitäter eine schreckliche Entdeckung: Zwei Männer hängen an der Außenwand eines Parkhauses! Bevor sie eingreifen können, stürzt einer der Männer in die Tiefe. - Magenkrämpfe, Durchfall, Erbrechen. Was nach einem Magen-Darm-Infekt aussieht, entpuppt sich als echte Beziehungskrise und stellt ein Veganer-Pärchen auf eine harte Probe.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen