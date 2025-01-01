Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 133: Krusten niemals kratzen
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann verunglückt mit seiner Nichte beim Spielen. Was zunächst wie ein harmloser Unfall aussieht, wird zum Kampf um das Leben des Onkels. Zudem zeigen mehrere Personen Vergiftungserscheinungen. Schweben bald auch die Rettungskräfte in Lebensgefahr? - Außerdem: Aus einem abgeschlossenen Massagestudio sind verzweifelte Hilfeschreie einer Frau zu hören. Wurde sie eingesperrt und missbraucht?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1