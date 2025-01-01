Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Krusten niemals kratzen

SAT.1Staffel 5Folge 133
44 Min.Ab 12

Ein junger Mann verunglückt mit seiner Nichte beim Spielen. Was zunächst wie ein harmloser Unfall aussieht, wird zum Kampf um das Leben des Onkels. Zudem zeigen mehrere Personen Vergiftungserscheinungen. Schweben bald auch die Rettungskräfte in Lebensgefahr? - Außerdem: Aus einem abgeschlossenen Massagestudio sind verzweifelte Hilfeschreie einer Frau zu hören. Wurde sie eingesperrt und missbraucht?

