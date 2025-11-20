Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kein Unfall - mit Folgen

SAT.1Staffel 5Folge 134vom 20.11.2025
Folge 134: Kein Unfall - mit Folgen

44 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Auf der Landstraße kommt es um Haaresbreite zu einem Frontalzusammenstoß. Alles scheint glimpflich verlaufen zu sein, doch dann treten bei einer Hochschwangeren lebensbedrohliche Komplikationen auf. - Komplizierter Fall in der Notaufnahme: Eine Frau hat sich bei einem Sturz an Auge und Handgelenk verletzt. - An einer Raststätte behauptet ein junges Paar, einen leeren Tank und kein Geld für Benzin zu haben. Sie versuchen sich von anderen Reisenden Spritgeld zu leihen ...

