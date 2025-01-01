Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 136: Hitzschlag
44 Min.Ab 12
Als ein Mädchen in einem Gewächshaus von der Leiter stürzt, wird als Ursache zunächst ein Hitzschlag vermutet. Doch dann zeigen sich nicht nur bei dem Mädchen Vergiftungserscheinungen. - Eine übergewichtige Frau hat sich bei ihrem Abnehmprogramm eine Knieverletzung zugezogen. Isst sie einfach nur zu gern, oder steckt eine tückische Krankheit hinter ihrem extremen Übergewicht? -Zwischen zwei Kunden kommt es am Ausgang eines Kaufhauses zu einer Rangelei.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1