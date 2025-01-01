Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 138: Stimmung im Keller
44 Min.Ab 12
Ein unbekannter Mann wird in die Klinik gebracht. Seine Verletzung steht im Zusammenhang mit zwei Jungs, die von ihrer Mutter vermisst werden. - Die Autobahnpolizei wird an einer Raststätte auf mehrere Fahrer aufmerksam, deren Autos plötzlich nicht mehr anspringen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1