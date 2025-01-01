Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 5Folge 139
Folge 139: Queasy Rider

44 Min.Ab 12

Ein Vater kommt von einer Motorrad-Tour mit seinem Sohn zurück - und brettert ungebremst in die offene Garage. Der Junge kann abspringen, doch der Vater wird beim Crash von einer Stahlstange durchbohrt. - Eine Sportlerin kommt mit Gelenkschmerzen in die Klinik. Im Verlauf der Untersuchung werden obendrein Organschäden festgestellt. - Eine Mutter steckt zwischen zwei Aufzugtüren fest - während der Rettung fällt auf, dass ihr Kleinkind aus ihrer Wohnung verschwunden ist.

