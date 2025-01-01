Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Russisch angeln

SAT.1Staffel 5Folge 141
Russisch angeln

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 141: Russisch angeln

44 Min.Ab 12

Der DLRG rettet einen leblosen Mann in Tauchermontur aus dem See. Er war mit seinem Sohn und dessen Freund campen. Doch die Jungs sind verschwunden. - In der Notaufnahme leidet eine Mutter unter Atembeschwerden. Dann bricht ihr Sohn unter Schmerzen zusammen. Gibt es eine Verbindung zwischen den Symptomen? - Auf dem Weg zum Flughafen baut ein Familienvater einen Unfall. Bei der polizeilichen Aufnahme des Unfalls benimmt sich der Mann merkwürdig.

