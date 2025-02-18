Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Petri Heil den SUP-Yogis

SAT.1Staffel 5Folge 144vom 18.02.2025
Petri Heil den SUP-Yogis

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 144: Petri Heil den SUP-Yogis

44 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12

Drei junge Frauen genießen das schöne Wetter, um auf ihren SUP-Boards auf dem Badesee Yoga zu machen. Doch als eine von ihnen in letzter Sekunde vor dem Ertrinken gerettet werden muss, nimmt der sommerliche Ausflug ein dramatisches Ende. - Als eine junge Mutter mit gebrochenem Fuß ins Krankenhaus kommt, erleidet ihr Sohn plötzlich einen Anfall. - Zwei Kinder wurden entführt. Der Hinweis einer aufmerksamen Nachbarin führt die Spezis in ein nahes Waldgebiet.

SAT.1
