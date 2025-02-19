Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 145: Postnataler Frust
44 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12
Um sich nach der Geburt ihrer Kinder wieder in Form zu bringen, haben ein paar Mütter ein Frauen-Fitness-Programm im Park gestartet. Doch einer Teilnehmerin wird ihr übertriebener Wille zur perfekten Figur fast zum Verhängnis. - Eine junge Frau bricht während eines Barbesuchs ohnmächtig zusammen und muss verletzt ins Krankenhaus. - Ein schöner Badetag nimmt eine dramatische Wendung: Mit letzter Kraft flieht eine junge Frau aus dem Waldsee ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1