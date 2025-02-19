Zum Inhalt springenBarrierefrei
Postnataler Frust

SAT.1Staffel 5Folge 145vom 19.02.2025
44 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12

Um sich nach der Geburt ihrer Kinder wieder in Form zu bringen, haben ein paar Mütter ein Frauen-Fitness-Programm im Park gestartet. Doch einer Teilnehmerin wird ihr übertriebener Wille zur perfekten Figur fast zum Verhängnis. - Eine junge Frau bricht während eines Barbesuchs ohnmächtig zusammen und muss verletzt ins Krankenhaus. - Ein schöner Badetag nimmt eine dramatische Wendung: Mit letzter Kraft flieht eine junge Frau aus dem Waldsee ...

SAT.1
