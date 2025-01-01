Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 150: Ein Hund für alle Fälle
44 Min.Ab 12
Die Rettungshundestaffel entdeckt während einer Übung in einer alten Festungsanlage tatsächlich einen Verletzten. Abwehrspuren an seinem Körper deuten auf einen Angriff hin. - In einem Sanitärbetrieb brechen gleich mehrere Angestellte mit ganz verschiedenen Krankheitssymptomen zusammen. Zudem setzen bei einer Mitarbeiterin auf einmal die Frühwehen ein. Für die Spezialisten stellt sich die Frage, ob die Fälle miteinander in Verbindung stehen.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1