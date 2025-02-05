Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 5Folge 152vom 05.02.2025
44 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12

Als zwei Jungen bewusstlos auf einer Hausbaustelle aufgefunden werden, spricht vieles für einen gefährlichen Unfall. Doch was ist wirklich passiert? - Eine Schülerin ist mit ihren Inlineskates vor der Schule gestürzt. Als sie einen Kreislaufkollaps erleidet und im Schritt blutet, arbeiten die Ärzte unter Hochdruck! - In einem Park spielen Jungs Bubble-Fußball. Als dabei mehrere Spieler zusammenbrechen, stehen die Spezialisten vor einem Rätsel.

SAT.1
