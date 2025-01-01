Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blanke Angst durch Trommelfeuer

Folge 153: Blanke Angst durch Trommelfeuer

44 Min.Ab 12

Schock am Sonntagmorgen: In einem Einfamilienhaus kommt es zu einem folgenschweren Brand, bei dem die Besitzerin von einem fremden, fast nackten Mann angegriffen wird. - Ein starkes Unwetter führt diverse Besucher eines Rockfestes mit Atembeschwerden in die Notaufnahme. - Bei einer Zollkontrolle auf dem Rhein stoßen die Beamten auf ein dubioses Privatboot. Der verängstigte Bootsführer gibt an, nur eine Spritztour mit Freunden gemacht zu haben.

