Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 156: Lichterloh
44 Min.Ab 12
Schweren Herzens müssen sich Lilli, ihre Schwester und ihre Mutter von dem Haus trennen, das Lillis verstorbener Vater vor 30 Jahren selbst gebaut hat. Heute sollen potenzielle Käufer kommen - da steht plötzlich das Haus in Flammen! War es Brandstiftung? Und: Tinas Sohn Luca wurde beim Familien-Campen von einer Zecke gebissen und hat hohes Fieber. Doch während der Arzt die Zecke entfernt, hat Tinas Mann Piet plötzlich Sprachstörungen und Lähmungserscheinungen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1