Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Lichterloh

SAT.1Staffel 5Folge 156
Lichterloh

LichterlohJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 156: Lichterloh

44 Min.Ab 12

Schweren Herzens müssen sich Lilli, ihre Schwester und ihre Mutter von dem Haus trennen, das Lillis verstorbener Vater vor 30 Jahren selbst gebaut hat. Heute sollen potenzielle Käufer kommen - da steht plötzlich das Haus in Flammen! War es Brandstiftung? Und: Tinas Sohn Luca wurde beim Familien-Campen von einer Zecke gebissen und hat hohes Fieber. Doch während der Arzt die Zecke entfernt, hat Tinas Mann Piet plötzlich Sprachstörungen und Lähmungserscheinungen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen