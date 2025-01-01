Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 157: Der Schmarotzer-Bruder
44 Min.Ab 12
Bei einer jungen Familie hängt der Haussegen schief. Seitdem der Bruder der Ehefrau eingezogen ist, geht es im Haus drunter und drüber. Dann kommt es zu einem folgenschweren Unfall, und plötzlich steht ein schrecklicher Verdacht im Raum ... - Eigentlich wollte eine junge Frau ihren Vater in der Klinik besuchen. Doch dann wird plötzlich ihre Schwester eingeliefert. - Ein siebenjähriger Junge ist spurlos verschwunden. Seine Eltern suchen ihn verzweifelt ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1