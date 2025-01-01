Ist die Katze aus dem Haus - Tanzen die Mäuse auf dem TischJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 158: Ist die Katze aus dem Haus - Tanzen die Mäuse auf dem Tisch
44 Min.Ab 12
Eine Mutter übergibt die Verantwortung für ihre zwei kleinen Kinder an ihre volljährige Tochter - sie muss der Oma bei ihrem Umzug ins Pflegeheim helfen. Als die Mutter aus dem Wochenende zurückkommt, ist nichts mehr, wie es war. - Ein Landwirt hatte einen vermeintlichen Arbeitsunfall. Doch er zeigt weitere Symptome, die auf einen Schlaganfall hindeuten. - Ein junger Mann bricht vor den Augen seiner Freundin zusammen. Bei dem Paar herrschte seit Wochen eine Flaute im Bett.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1