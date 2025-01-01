Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Ist die Katze aus dem Haus - Tanzen die Mäuse auf dem Tisch

SAT.1Staffel 5Folge 158
Ist die Katze aus dem Haus - Tanzen die Mäuse auf dem Tisch

Ist die Katze aus dem Haus - Tanzen die Mäuse auf dem TischJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 158: Ist die Katze aus dem Haus - Tanzen die Mäuse auf dem Tisch

44 Min.Ab 12

Eine Mutter übergibt die Verantwortung für ihre zwei kleinen Kinder an ihre volljährige Tochter - sie muss der Oma bei ihrem Umzug ins Pflegeheim helfen. Als die Mutter aus dem Wochenende zurückkommt, ist nichts mehr, wie es war. - Ein Landwirt hatte einen vermeintlichen Arbeitsunfall. Doch er zeigt weitere Symptome, die auf einen Schlaganfall hindeuten. - Ein junger Mann bricht vor den Augen seiner Freundin zusammen. Bei dem Paar herrschte seit Wochen eine Flaute im Bett.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen