Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 163: Aus dem Orbit
44 Min.Ab 12
Eine Mutter macht sich große Sorgen um ihre Kinder. Ihr Sohn hängt benommen in einem Karussell. Wurden er und seine Schwester von einem stadtbekannten Rowdy drangsaliert? - Eine Köchin kommt mit Verletzungen im Mund in die Notaufnahme und hat ihren Geschmacksinn verloren! - Eine Frau macht sich große Sorgen um ihre Schwester, die sich seit einiger Zeit seltsam verhält. Hat es mit ihrem Diätplan zu tun?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
