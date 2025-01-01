Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vom See verschlungen

Folge 165: Vom See verschlungen

44 Min.Ab 12

Ein Camper gleitet mit seinem Kanu über einen See. Nur wenige Augenblicke später treibt es allein auf dem Wasser und hängt in einem Teppich von Seerosen fest. - Ein Kindergeburtstag wird zur Tragödie, als plötzlich eine Hüpfburg in sich zusammenfällt und zwei Kinder unter sich begräbt. - Nachdem zwei Mädchen nach einem Hüpfburgunfall in die Klinik eingeliefert werden, wartet dort die nächste böse Überraschung: Eins von ihnen leidet unter mysteriösen Pusteln.

