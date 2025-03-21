Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 166: Übel und gefährlich
44 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
In einer Jugendstrafanstalt kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall: Bei einem Basketballspiel stürzt einer der Bewohner und verletzt sich. Handelte es sich hier etwa um einen gezielten Angriff? - Ein Schüler kippt während einer Adventsfeier um und wird von seinem Vater in die Notaufnahme gebracht. Doch nicht nur der Zustand des Jungen macht dem Arzt Sorgen, auch seinem Vater geht es zusehends schlechter. Was steckt hinter seiner zunehmenden Verwirrung?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1