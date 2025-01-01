Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Raining Men

SAT.1Staffel 5Folge 19
Folge 19: It's Raining Men

44 Min.Ab 12

Ein Mann ist aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses auf ein Autodach gestürzt. Die Besitzerin des Pkw kennt den Verletzten - es ist der Freund ihrer Tochter, doch diese öffnet nicht. - Eine halbnackte Metzgerin wird unterkühlt eingeliefert, nachdem man sie in einer der Tiefkühlzellen gefunden hat.

