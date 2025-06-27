Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 21vom 27.06.2025
Folge 21: Der Spießrutenlauf

44 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12

Ein Aktionskünstler wurde beim Verladen seiner Beton-Skulptur durch ein dramatisches Missgeschick aufgespießt. Die Rettung gestaltet sich schwierig, denn der Schwerverletzte ist eingeklemmt, und die Feuerwehr durch einen Großeinsatz verhindert. Nur eine Bluttransfusion kann dem Mann noch das Leben retten ...

