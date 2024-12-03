Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Tödliches Versteckspiel

SAT.1Staffel 5Folge 22vom 03.12.2024
Tödliches Versteckspiel

Tödliches VersteckspielJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 22: Tödliches Versteckspiel

44 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12

Als ein Junge vor einem Hotel zusammenbricht, stehen die Spezialisten vor einem hochexplosiven Problem: Erdgas tritt aus! Das Gebäude muss evakuiert werden, doch was hatte das Kind im Dunkeln draußen verloren und wo steckt der Bruder des kleinen Gastes? - Wegen eines Streichs unter Kollegen ist ein Bauarbeiter in bedenklichem Zustand: Seine Stiefel wurden mit Bauschaum gefüllt, der nun wichtige Blutgefäße in seinen Beinen abdrückt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen