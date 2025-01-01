Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 23: Sophie und die Eier
44 Min.Ab 12
Dramatischer Notfall auf einer Familienfeier: Die Feuerwehr muss ein eingeschlossenes Kind aus dem Badezimmer befreien. Warum es dort zusammengeklappt ist, bleibt rätselhaft. Die Vermutung, dass das Kind am Tablettenschrank war, erledigt sich, als auch andere Familienmitglieder plötzlich erkranken. - Eine besorgte Großmutter bringt ihren Enkel in die Klinik. Der Junge ist kraftlos und klagt über schlimmen Schwindel. Die Quelle seines Unwohlseins ist erschreckend.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1