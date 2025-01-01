Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 5Folge 27
Folge 27: Die Schwiegermonster

44 Min.Ab 12

Einsatz auf einer privaten Baustelle: Der Verletzte ist während eines Telefonats mit der Schwiegermama in Ohnmacht gefallen und wurde unter einem Träger begraben. Als er wieder zu sich kommt, macht er die Spezialisten auf ein weiteres Unfallopfer aufmerksam. Was hat diese Kettenreaktion ausgelöst?

