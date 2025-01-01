Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 27: Die Schwiegermonster
44 Min.Ab 12
Einsatz auf einer privaten Baustelle: Der Verletzte ist während eines Telefonats mit der Schwiegermama in Ohnmacht gefallen und wurde unter einem Träger begraben. Als er wieder zu sich kommt, macht er die Spezialisten auf ein weiteres Unfallopfer aufmerksam. Was hat diese Kettenreaktion ausgelöst?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1