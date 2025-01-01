Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die diebische Elster

SAT.1Staffel 5Folge 29
Die diebische Elster

Die diebische ElsterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 29: Die diebische Elster

44 Min.Ab 12

Verkehrte Welt in einem ruhigen Wohngebiet: Ein Mann hängt kopfüber und bewusstlos in einem Baum. Was hatte der Mann dort vor? Die Spezis finden schließlich eine tierische Lösung für das Rätsel. Außerdem: Ein junger Judoka wird nach einem Trainingskampf verletzt in die Notaufnahme gebracht. Er ist ungewöhnlich schlapp und hat starke Bauchkrämpfe. Der Grund für seinen schlechten Zustand ist wirklich abenteuerlich.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen