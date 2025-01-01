Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 30: Herzliches Unglück
44 Min.Ab 12
Großeinsatz für die Feuerwehr: Rauch steigt aus einem Küchenfenster! Eine Mutter vermutet ihren ältesten Sohn noch in der Wohnung! - Ein Junge ist beim Schlittschuhlaufen ins Eis eingebrochen. Während er wegen starker Unterkühlung in der Notaufnahme behandelt wird, stellt seine Mutter fest, dass ihre ältere Tochter verschwunden ist. Sie war ebenfalls mit auf dem Eis! - Team Delta rückt aus zum Unfall eines Heimwerkers, der einen Fremdkörper in der Wade stecken hat.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1