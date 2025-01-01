Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Herzliches Unglück

SAT.1Staffel 5Folge 30
Herzliches Unglück

Herzliches UnglückJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 30: Herzliches Unglück

44 Min.Ab 12

Großeinsatz für die Feuerwehr: Rauch steigt aus einem Küchenfenster! Eine Mutter vermutet ihren ältesten Sohn noch in der Wohnung! - Ein Junge ist beim Schlittschuhlaufen ins Eis eingebrochen. Während er wegen starker Unterkühlung in der Notaufnahme behandelt wird, stellt seine Mutter fest, dass ihre ältere Tochter verschwunden ist. Sie war ebenfalls mit auf dem Eis! - Team Delta rückt aus zum Unfall eines Heimwerkers, der einen Fremdkörper in der Wade stecken hat.

