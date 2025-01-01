Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 31: Jacobs Dröhnung
44 Min.Ab 12
Eine Schülerin stürzt aus dem Fenster ihrer Schule und wird schwer verletzt. Noch während der Behandlung spitzt sich die Lage plötzlich dramatisch zu und bringt auch die Rettungskräfte in große Gefahr. - Ein Mann mit blutigen Verletzungen steht plötzlich in der Notaufnahme. Wie er dort hingekommen ist, weiß er selber nicht, und auch an seine Familie scheint er sich nicht mehr zu erinnern. Der Arzt steht vor einem Rätsel, und ganz plötzlich ist der Patient spurlos verschwunden.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1