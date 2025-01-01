Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 5Folge 36
Folge 36: Hinter Schloss und Riegel

44 Min.Ab 12

Ein Siebenjähriger hat sich beim Spielen in einem alten Tresor versteckt und ist nun darin gefangen! Die Feuerwehr rückt mit schwerem Gerät an. Eile ist geboten, denn die Luft wird knapp und der Zustand des Jungen verschlechtert sich schnell. Außerdem: Eine 60-Jährige wird mit schweren Brandverletzungen in die Notaufnahme gebracht. Der Freund ihrer Tochter musste sie retten, weil sie die übermäßige Hitze und die Flammen aus ihrer Heizdecke nicht spürte.

SAT.1
