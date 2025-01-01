Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 5Folge 39
Folge 39: In die Luft

44 Min.Ab 12

Zwei Jungs haben sturmfrei und nutzen die Gelegenheit - sie treiben gefährliche Späße mit Papas Zigarren und weiterem Haus-Inventar. Kurz darauf steht die heimkommende Mutter vor einem brennenden Haus und wählt entsetzt den Notruf. Wird die Feuerwehr die Jungs rechtzeitig retten können? Und: Eine Frau bringt ihre völlig apathische beste Freundin in die Klinik, wo der Arzt ungenießbare Haushaltsgegenstände in ihem Magen entdeckt.

