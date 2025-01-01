Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 44: Der Hochzeitscrash
44 Min.Ab 12
Der schönste Tag endet in einem Albtraum. Eine Hochzeitskutsche verunglückt auf dem Weg zur Feier. Die Braut ist verletzt und der Bräutigam vermisst. Wie kam es zu diesem Unfall und könnte das durchgegangene Pferd der Allgemeinbevölkerung gefährlich werden? Eine junge Frau wird mit Krampfanfällen ins Krankenhaus gebracht. Sie leidet zudem an drastischen Erinnerungslücken. Weitere Untersuchungen bringen eine dramatische Wende: Wurde die Frau Opfer eines Verbrechens?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1