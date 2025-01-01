Wie von der Tarantel gestochenJetzt kostenlos streamen
Folge 45: Wie von der Tarantel gestochen
44 Min.Ab 12
Die Frau eines verunfallten Radfahrers glaubt, dass ein streitlustiger Nachbar durchgedreht ist und ihren Mann umgefahren hat. Doch bei der Behandlung kommt der vermeintliche Täter, der ebenfalls verletzt ist, wieder zu sich - und erleidet eine Panikattacke. Was steckt wirklich hinter dem Unfall? Und: Eine Frau ist nach einem nur kurzen Sonnenbankbesuch völlig verbrannt. In der Notaufnahme bricht die Patientin zusammen und muss auf die Intensivstation.
