Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 51: Gefährlicher Dachschaden
43 Min.Ab 12
Die Spezialisten erhalten den Notruf eines schwerverletzten Mannes, der auf dem Dach eines Restaurants festsitzt. Als die Ladenbesitzer davon erfahren, gehen sie von einem verletzten Einbrecher aus, da in letzter Zeit immer wieder Lebensmittel auf mysteriöse verschwunden sind. Als sie den blutüberströmten Mann finden, läuft es den Ladenbesitzern eiskalt den Rücken hinunter. Was ist hier vorgefallen?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
