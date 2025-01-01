Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 52: Unluftige Spiele
44 Min.Ab 12
In einem Industriegebiet ist ein Mädchen auf den Kopf gestürzt. Während die Spezis sie behandeln, bemerken sie, dass sich ihre jugendlichen Freunde komisch verhalten. Was haben sie zu verheimlichen? Als noch weitere Jugendliche gefunden werden, spitzt sich die Situation zu. Und: Eine Zirkusartistin wird nach einem Sturz von Trapez in die Klinik eingeliefert, doch ihre Verletzungen lassen sich nicht alle auf den Unfall zurückführen ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
