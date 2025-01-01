Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 53
Folge 53: Panic Room

44 Min.Ab 12

Ein panischer Notruf alarmiert die Spezialisten: Auf einem alten Bahnhofsgelände werden Personen von jemandem verfolgt. Der Anruf bricht plötzlich ab. Eile ist geboten! Vor Ort stoßen die Rettungskräfte auf eine Mutter, die ihre Söhne sucht. - Nach einem Fahrradsturz bringt eine junge Frau ihre Schwester in die Notaufnahme. Zunächst sieht alles nach einem gewöhnlichen Unfall aus, doch dann verschlechtert sich der Zustand der Patientin rapide.

